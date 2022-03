Ihre beste Rede hielt Pamela Rendi-Wagner in Wels. Damals, am 24. November 2018, wurde sie zur neuen SPÖ-Bundesparteichefin gewählt, mit 98 Prozent. Die Delegierten in der Welser Messehalle waren erleichtert, dass nach dem verstolperten Abgang von Christian Kern die Führungsfrage in der SPÖ gelöst schien.