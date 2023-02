Profis und Profiteure: Warum die Politik auf "Message Control" setzt

In seiner Jugend war Gerald Fleischmann (49) Frontmann der Rockband "The Booms" und ein Star der burgenländischen Musikszene. 2003 begann er in der Presseabteilung der VP Niederösterreich zu arbeiten, 2007 wechselte er in die Bundespartei. 2011 schloss er sich dem aufstrebenden Jungpolitiker Sebastian Kurz an.

Später, im Kanzleramt, wurde für ihn die "Stabsstelle für strategische Kommunikationsplanung" geschaffen.

Fleischmann war die Schlüsselfigur im polit-medialen Ökosystem jener Jahre, ruppig, zielstrebig, bedenkenlos, erfolgreich. Er war der Profi, Kurz der Profiteur.

2021 war die Party vorbei. Am 9. Oktober musste Kurz nach Bekanntwerden der Inseraten- bzw. Umfragen-Affäre um das "Beinschab-Österreich-Tool" zurücktreten. Der Vorwurf: Mit Geld des Finanzministeriums sollen Kurz-Vertraute Umfragen finanziert haben, die Kurz stärken sollten. Diese sollen dann – teilweise frisiert – in Medien der "Österreich"-Gruppe veröffentlicht worden sein.

Die Justiz prüft das bis heute, es gilt die Unschuldsvermutung.

Umfragen als Werkzeug

Umfragen als Nachricht und Werkzeug ist ein eigenes Kapitel in Fleischmanns heute erscheinendem Buch gewidmet: "Message Control. Was Sie schon immer über Politik und Medien wissen wollten" (edition a, 300 Seiten).

Der Titel des Kapitels ist Programm: "Umfragen nicht zu ernst nehmen." Fleischmann verweist auf Irrtümer der Meinungsforschung, etwa vor dem Brexit, und die Machenschaften der SP während ihrer Kampagne zur Abschaffung der Wehrpflicht (2013).

Die Winkelzüge des Kurz-Clans kommen nicht vor. Fleischmann schreibt ungewohnt zurückhaltend: "Dass Medien Schlagzeilen aus Umfragen machen und Meinungsforscher dabei mitspielen, ist den Presseagenten und Spindoktoren nicht verborgen geblieben. Mit der Zeit haben sie angefangen, ihren Spin und das Agenda-Setting auf das Feld der Umfragen auszuweiten."

Dass Berater von Politikern am Medienscheinwerfer hantieren, ist kein Phänomen der Kurz-Zeit. Als Erfinder der professionellen Pressearbeit gilt Pierre Salinger, von 1961 bis 1964 Sprecher von US-Präsident John F. Kennedy.

Salinger ließ erstmals Live-Pressekonferenzen zu und machte Kennedy zum Fernsehhelden.

Jahrzehnte später zeigte Donald Trumps Chefstratege Steve Bannon, was noch alles geht.

Schamlosigkeit und Schwindel waren Bannons Geschäftsgrundlage. Die Devise war: "Flood the zone with shit", also: Überflute das Publikum mit Dreck, mit unsinnigen Behauptungen – so lange, bis die Bürger nicht mehr wissen, was sie glauben können. Wenn die Orientierung an Fakten unmöglich ist, haben Lügner leichtes Spiel.

Fleischmann ist weder ein findiger Idealist wie Salinger noch ein verurteilter Schurke wie Bannon. Er bediente sich des Exekutionsjournalismus, der am Wiener Boulevard weit verbreitet ist, und brachte mit autoritärer Gängelung von Medien Kurz zeitweise in die Nähe der absoluten Mehrheit.

Die Bluffs und Tricks beschreibt er ungeniert im Buch, wobei er immer wieder Bruno Kreiskys Medienarbeit als Vorbild hinstellt.

Strategisch notwendiger Unsinn

Das ist eine ziemliche Unverfrorenheit, denn Kreisky war ein an seriösen Reformen interessierter Staatsmann, dessen Wirken bis heute spürbar ist.

Kurz dagegen war ein charmanter Jongleur mit Wunschdenken als Leitlinie. Nachhaltige Ergebnisse hatte seine Politik wenige; auf der Habenseite stehen nur eine Steuerreform und ein kurzfristiges "Nulldefizit". Die anderen Projekte scheiterten, von der Kürzung der Familienbeihilfe für Ausländerinnen über das Kopftuchverbot in Volksschulen bis zur famosen "Patientenmilliarde".

Immerhin gelang es Fleischmann, Kurz als Popstar, Erneuerer und Erlöser zu verkaufen. Ablenkungsmanöver, schreibt er, seien "eine der ältesten Taktiken in vielen verschiedenen Ausprägungen". Ein Mittel war die Verbreitung von "strategisch notwendigem Unsinn", kurz SNU genannt.

Vier Seiten sind dem Thema "Comeback" gewidmet. Kurz hat die Rückkehr in die Politik ausgeschlossen, Fleischmann lässt das so stehen. In der desperaten VP sehen das manche anders. Die Partei grundelt bei 20 Prozent, eine Schlappe scheint programmiert.

Vielleicht ist es eine Frage der Zeit, bis eine Umfrage ein Dacapo für Kurz andeutet. Auftraggeber könnte Gerald Fleischmann sein.

