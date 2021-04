Privatkliniken: Korruptions-Anklage gegen Strache soll fertig sein

Der ehemalige FPÖ-Obmann sei von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angeklagt worden, berichtete "exxpress.at" am Donnerstag. Im sogenannten Prikraf-Verfahren geht es um möglichen Gesetzeskauf und damit verbundene Vergünstigungen für einen Privatklinikbetreiber. Eine Bestätigung gab es von der Behörde vorerst nicht. Tatverdächtige sind nach dem Bericht sowohl Strache, als auch der Betreiber einer Wiener Privatklinik, der offiziell als Parteispender der Freiheitlichen gilt. Beide bestreiten dir Vorwürfe. Strache hatte in einem Chat den Parteispender gefragt, was denn für ein Gesetz "gebraucht" werde.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.