Pressestimmen zur Salzburg-Wahl: "Erneuter Coup der Kommunisten"

Mozart, Festspiele, Sehenswürdigkeiten: Die Stadt Salzburg ist weit über Österreichs Landesgrenzen hinaus bekannt.

Was steht in internationalen Medien über die Wahl in Salzburg? Dort liegt der Fokus vor allem auf dem Erfolg der KPÖ plus. "In Österreich hat das Superwahljahr mit einer Schlappe für die konservative ÖVP und einem erneuten Coup der Kommunisten begonnen", schreibt die Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Eine bedeutende Rolle im Salzburger Wahlkampf habe eben das Thema bezahlbares Wohnen gehabt.

Von einer "dunkelroten Sensation" berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ) aus München. "Nach der steirischen Landeshauptstadt Graz, in der seit 2021 die Kommunistin Elke Kahr regiert, hat nun auch Westösterreich seine linke Insel." Spiegel Online betitelt seinen Artikel zur Salzburg-Wahl mit: "Linksruck in Salzburg: Kommunist zieht in Stichwahl um Bürgermeisterposten." In Österreichs viertgrößter Stadt habe "der Kommunist Kay-Michael Dankl gute Chancen, Bürgermeister zu werden. Die konservative ÖVP erlitt eine Schlappe."

"Ein Kommunist in der Stichwahl" ist auch der Titel, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) wählte. KPÖ-plus-Kandidat Kay-Michael Dankl habe "ein Erfolgsrezept kopiert, das schon in Graz gezogen hat (...). Es besteht darin, sich stark auf das Thema der Wohnungsknappheit zu konzentrieren und sich dabei durch konkrete Bürgerhilfe und großzügige Spenden eines Teils der öffentlichen Bezüge einen Ruf der Glaubwürdigkeit zu erwerben."

