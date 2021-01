Anschober: Nächste Wochen und Monate werden schwierig

Zum Thema Corona-Mutation wird am Freitag um 09:30 Uhr eine Pressekonferenz stattfinden. Gesundheitsminister Rudi Anschober, Dr. Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des Referenzlabors Influenza an der Meduni Wien, Dr. Andreas Bergthaler, CEMM, und

Univ.Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH berichten über die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Virusvarianten in Österreich und Europa und geben einen Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate.

