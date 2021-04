Am 19. Mai ist Aufsperrtag: Zugang für Geimpfte, Getestete und Genesene

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen von Regierung, Ländern und Sozialpartnern, dass ab diesem Datum die Gastronomie wieder öffnet. Auch der Tourismus startet, Gäste aus dem Ausland sind dabei willkommen. Die Kulturszene kann ebenfalls wieder den Betrieb aufnehmen, Indoor-Sport wird gestattet.

Vollbetrieb an Schulen ab 17. Mai: Schon zwei Tage früher wird an den Schulen gelockert. Mit 17. Mai wird wieder durchgehend auf Präsenz gesetzt. Die Klassenteilungen sind also zu Ende. Allerdings verkündete Kurz, dass Bundesländer strengere Maßnahmen setzen können. Wien hat bereits angekündigt, nicht alle Bereiche auf einmal öffnen zu wollen.

Begleitet sind die Öffnungsschritte von Sicherheitsmaßnahmen. Der Eintritt beispielsweise ins Gasthaus wird nur über den erreichbar sein. Das heißt, man muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Weitere Lockerungen im Sommer: Gelingt die Öffnung, soll spätestens Anfang Juli weiter gelockert werden. Das betrifft Nachtgastronomie und größere Veranstaltungen.

Regeln in den einzelnen Branchen

Gastronomie: Indoor sind maximal vier Erwachsene (plus Kinder) an einem Tisch erlaubt, outdoor maximal zehn Erwachsene. Konsumation an der Bar ist nicht erlaubt. Sperrstunde ist um 22 Uhr.

Um 15.30 Uhr werden die Ergebnisse in einer Pressekonferenz präsentiert. Der Livestream:

Öffnung in Wien noch nicht fix

Ludwig, der zuvor an der "Öffnungskommission" von Bund, Ländern und Gemeinden teilgenommen hatte, zeigte sich bezüglich der von der Regierung avisierten Vorgehensweise skeptisch. Man dürfe nach Möglichkeit nicht alle Öffnungsschritte gleichzeitig setzen, damit die Ansteckungsgefahr nicht steigt, forderte der Wiener Bürgermeister. "Ich bin für Öffnungen. Ich bin allerdings für Öffnungen, die schrittweise, nachhaltig und intelligent durchgeführt werden", sagte Ludwig. Die Ankündigung der Öffnung so vieler Dinge gleichzeitig wäre eine große Herausforderung. Aber: "Der 19. Mai ist noch weit weg."

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) warnte, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Bei Hochinzidenz-Gebieten werde es auch künftig Maßnahmen wie Ausreise-Tests brauchen. Eine Garantie für die Eröffnungen gab Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nicht. Nach derzeitigem Stand könne man von diesen aber ausgehen.

Die Pressekonferenz mit Bürgermeister Ludwig:

Am Freitagvormittag sickerten bereits erste Details durch. So zeichnet sich ab, dass in der Gastronomie drinnen und draußen vier Personen (Gäste aus maximal zwei Haushalten plus Kinder) an einem Tisch sitzen dürfen. Neben Masken (außer am Platz) gilt Registrierungspflicht und Reintesten. Zudem dürfte ein Zwei-Meter-Abstand zwischen den Tischen kommen. Als Sperrstunde stehen 21 Uhr oder 22 Uhr im Raum. Großes Thema bei den Verhandlungen am Vormittag soll auch das Reintesten sein. Die Testkapazitäten dürften dem Ansturm bei einer möglichen Gastroöffnung nicht gewachsen sein, daher könnten dem Vernehmen nach auch Selbsttests als Eintrittstests gelten.

Für Theater, Oper, Fußballstadien und Konzerte sollen zugewiesene Sitzplätze mit FFP2- samt Test- und Registrierungspflicht gelten. Für Innenräume soll eine maximale Personenanzahl von 1.500 Personen geplant sein. Outdoor dürfen maximal 3.000 Personen eine Veranstaltung besuchen. Auch der Hobbysport soll in Hallen sowie Outdoor auf den Fußball- und Tennisplätzen für die vielen Vereine im Land endlich wieder möglich sein.

Dafür wird es an den Schulen schnell gehen. Eine Rückkehr zum normalen Präsenzunterricht für alle Schulstufen dürfte bereits für den 17. Mai geplant sein. Derzeit haben nur die Volksschüler fünf Tage Unterricht an den Schulen, alle anderen grundsätzlich Schichtbetrieb.

Ludwig bestätigt Öffnungen am 19. Mai, Skepsis bezüglich Vorgehensweise

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat den 19. Mai als Datum für die Lockerung des Corona-Lockdowns am Freitagnachmittag bestätigt.

Öffnungen nicht bundesweit?

An sich ist vorgesehen, dass diese Öffnungen bundesweit geschehen. Ob einzelne Bundesländer mit schlechten Inzidenzen von dem Plan abweichen können, ist unklar. Vor allem Wien konnte sich zuletzt Öffnungsschritten auf allen Ebenen gleichzeitig nicht vorstellen. Als besonderer Problemfall könnte sich Tirol entpuppen, hat sich doch in diesem Bundesland eine neue Variante ausgebreitet, gegen die die Impfungen wohl allenfalls eingeschränkt wirken. Vorerst versucht man bloß, die Verbreitung über das Land hinaus mit einer Verlängerung der Ausreisetests unter Kontrolle zu bringen.

Als Vorbild nimmt sich die Regierung Vorarlberg, das ja schon seit einigen Wochen unter anderem die Gastronomie geöffnet hat. Dass das nicht unheikel ist, zeigen die heutigen Zahlen des Krisenstabs. Die Infektionen in Vorarlberg gehen nämlich immer deutlicher nach oben. Heute früh war das "Ländle" bereits das Bundesland mit der zweithöchsten 7-Tagesinzidenz nach Tirol, aber schon mit einem schlechteren Wert als Wien.

Mit der Ankündigung, dass es "Mitte Mai" so weit sein soll, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) zuletzt Raum für Spekulationen gelassen. Auch gestern in den vorbereitenden Gesprächen zeigten sich Bruchlinien: Aus den westlichen Tourismusländern kam der Ruf, schon zu Christi Himmelfahrt, am 13. Mai, Gastronomie und Hotellerie aufzusperren. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP), dessen Bundesland wie Niederösterreich noch bis 2. Mai im harten Lockdown bleibt, will eher später weiter lockern, auch ein Termin nach Pfingsten (24. Mai) wurde genannt. Nun scheint sich der 19. Mai als möglicher Kompromiss durchgesetzt zu haben.

Video: Epidemiologe Garltehner über Öffnungen

Fix ist, dass man für den Handel keinen Eintrittstest brauchen wird, in den anderen Bereichen schon. Wer einen längeren Hotelaufenthalt bucht, wird nicht nur vor Reiseantritt einen Test brauchen, sondern auch während des Urlaubs. Gerungen wird auch noch darum, unter welchen Auflagen Wellness- oder Fitnessbereiche aufsperren dürfen. Eine weitere heikle Frage ist die der Sperrstunde: In Vorarlberg, wo die Gastronomie seit 15. März geöffnet ist, muss um 20 Uhr Schluss sein.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sprach sich gestern für "kontrollierte und von Schutzmaßnahmen flankierte Öffnungsschritte, so konkret und breit wie möglich", aus. Sein Tiroler Kollege Günther Platter (VP) drängte auf einen "eindeutigen, klaren Zeitplan", damit die Betriebe ausreichend Vorlaufzeit haben.

VP-Staatssekretär Magnus Brunner nannte gestern den 24. Mai als möglichen Starttermin für den Grünen Pass, der Nachweise für den Zutritt erleichtert.

406 Tage, mehr als 10.000 Tote

Überschritten wurde gestern die 10.000er-Marke bei den Covid-Todesopfern in Österreich: 10.026 gemeldete Verstorbene waren es bis zum Vormittag. Den ersten Covid-Todesfall hatte es am 12. März 2020 gegeben, in den 406 Tagen seither sind im Schnitt täglich 24 Menschen mit Corona gestorben. Leicht rückläufig sind die Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der Intensivpatienten.