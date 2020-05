Pressefoyer nach dem Ministerrat live

Österreich bewirbt sich um zwei Abteilungen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF), die sich mit der Überwachung des Klimawandels sowie der Atmosphäre beschäftigen. Derzeit in Reading (Großbritannien) angesiedelt, benötigen sie wegen des Brexit innerhalb der EU einen neuen Standort. Eine entsprechende Interessensbekundung verabschiedet der Ministerrat am Mittwoch. Die Vorhersagen des ECMWF-Zentrums bilden das Kernstück der meisten Wetterprognosen in Europa.

Ab zwölf Uhr berichten wir live über das Pressefoyer nach dem Ministerrat.