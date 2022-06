Präsidentenwechsel in der Ärztekammer

In der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) steht ein Präsidentenwechsel an. Nach den Wahlen in den Ländern wird am Freitag in Bad Radkersburg im Rahmen des Ärztekammertags das bundesweite Oberhaupt der Standesvertretung gekürt.

Als klarer Favorit unter den Länderchefs gilt der 67-jährige Johannes Steinhart von der VP-nahen "Vereinigung Österreichischer Ärztinnen und Ärzte".

Er hat im Mai nach gewonnener Wahl Thomas Szekeres als Präsident der Wiener Ärztekammer abgelöst. Szekeres, bisher auch ÖÄK-Präsident, kann damit nicht mehr im Bund antreten. Als einzig ernstzunehmender Herausforderer wäre Peter Niedermoser (60) geblieben. Der Ärztekammer-Präsident in Oberösterreich hat aber klargestellt, dass er diesmal nicht antreten werde – wobei Kampfabstimmungen in der ÖÄK höchst unüblich wären.

Kolportiert wird, dass sich der Urologe Steinhart mit einer Amtsperiode zufriedengeben könnte und Niedermoser in fünf Jahren eine weitere Chance bekommt. Die ebenfalls zu wählenden Bundeskurienobleute für die niedergelassenen und angestellten Ärzte fungieren als ÖÄK-Vizepräsidenten.