Präsidentenbesuch in Prag: Abschied und Aufbruch auf dem Hradschin

Der Start war – gelinde gesagt – verbesserungsfähig: Im Herbst 2016, als Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer in der Stichwahl um den Einzug in die Hofburg ritterten, hatte der tschechische Präsident Milos Zeman offen für den freiheitlichen Kandidaten Norbert Hofer Partei ergriffen und ihn sogar auf den Hradschin – die Prager Burg ist Amtssitz der tschechischen Präsidenten – eingeladen.

In der Zwischenzeit haben sich Zeman, dessen Amtsführung seit seiner ersten Wahl 2013 stets eigenwillig und von pointierten Aussagen und Positionen geprägt war, und Van der Bellen längst schätzen gelernt. "Wir haben uns bei unserem ersten Treffen 2017 schon innerhalb der ersten halben Stunde gut verstanden", sagt Van der Bellen den OÖN im Zug auf dem Weg nach Prag.

"Extrem gegensätzlich"

Gestern war Van der Bellen einer der letzten Staatsgäste, die Zeman in seiner Amtszeit, die am 8. März endet, mit militärischen Ehren auf dem Hradschin empfing. In ihren Ansichten trennt die beiden tatsächlich viel. "Sucht man in Mitteleuropa nach zwei politischen Spitzenvertretern mit extrem gegensätzlichen Ansichten", komme man zwangsläufig auf Van der Bellen und Zeman, kommentierten tschechische Medien vor dem Besuch. "Milos Zeman hasst Umweltaktivisten."

Und dennoch scheint die beiden, die sich in der gemeinsamen Pressekonferenz als "lieber Sascha" und "lieber Milos" ansprachen, mittlerweile ein fast freundschaftliches Verhältnis zu verbinden. Zuvor hatten sich die beiden Präsidenten und Österreichs Präsidentengattin Doris Schmidauer unter sechs Augen unterhalten – im Habsburger-Salon der Prager Burg, der mit Porträts von Kaiserin Maria Theresia und ihren Kindern geschmückt ist. Im Gang davor zeigt ein großes Gemälde den Prager Fenstersturz aus dem Jahr 1618, bei dem protestantische böhmische Ständevertreter die Habsburger Statthalter aus einem Fenster der Prager Burg warfen.

Inhaltlich drehte sich das Gespräch wie so oft bei tschechisch-österreichischen Treffen um den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (von beiden Seiten gewünscht), aber auch um das ewige Reizthema zwischen Tschechien und Österreich – die Atomkraft. Da sei man sich eben "nur einig, dass wir unterschiedlicher Auffassung sind", sagte Van der Bellen. Wichtig sei aber, dass der Informationsaustausch funktioniere.

Sehr einig zeigten sich die beiden dagegen in ihrer Haltung zum Krieg in der Ukraine. Zeman, der früher für seine pro-russische Haltung bekannt war, hatte nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland vor einem Jahr eine Kehrtwende gemacht und Russlands Agieren auf das Schärfste verurteilt. Auch gestern qualifizierten er und Van der Bellen die russische Aggression als "eklatanten Bruch des Völkerrechts".

Anders als das NATO-Land Tschechien unterstützt das neutrale Österreich die Ukraine nicht militärisch. Das könne auch ein Vorteil sein, sagte Zeman, unter dessen Zeit als Regierungschef Tschechien 1999 der NATO beigetreten war. "Ein neutrales Land kann eine Vermittlerrolle spielen."

Zeman zeichnete seinen österreichischen Amtskollegen gestern mit dem Weißen Löwen, dem höchsten tschechischen Orden, aus. Im Vorjahr hatte Zeman auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit diesem Orden geehrt. Van der Bellen verlieh Zeman gestern das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande.

Österreichs Präsident nutzte den Staatsbesuch in der tschechischen Hauptstadt auch für eine Unterredung mit Tschechiens Ministerpräsidenten Petr Fiala und dem künftigen Staatspräsidenten Petr Pavel. Der Armeegeneral außer Dienst und frühere Generalstabschef wird das Präsidentenamt am 9. März übernehmen.

Pavel und Van der Bellen trafen sich formlos im Restaurant "U Glaubicu" unterhalb der Prager Burg. Man wolle einander kennenlernen, hieß es vom amtierenden Staatschef Österreichs und dem künftigen Staatschef Tschechiens.

Geglückter Ausstieg aus russischem Gas

Es ist nicht nur die gemeinsame Geschichte, die Österreich und Tschechien verbindet – im Guten wie im Schlechten. Auch wirtschaftlich ist Österreich mit dem nördlichen Nachbarland, in dem rund 10,5 Millionen Menschen leben, (wieder) stark vernetzt. Österreich sei Tschechiens fünftwichtigster Handelspartner, sagte Van der Bellen in Prag – umgekehrt würden auch Österreichs Direktinvestitionen in Tschechien rund 17 Milliarden Euro betragen.

Keine langfristigen Gasverträge

Im Gegensatz zu Österreich hat Tschechien den Bezug von russischem Gas drastisch reduziert. In den vergangenen Jahren hatte Tschechien fast seinen gesamten Gasbedarf aus Russland gedeckt. Mittlerweile sind die Importe aus Russland fast auf null gesunken – und durch Gas aus Norwegen sowie Flüssiggas-Lieferungen via Belgien und die Niederlande ersetzt worden.

Ein Vorbild für Österreich? Tschechien habe eben keine langfristigen Lieferverträge mit Russland abgeschlossen, sagte Van der Bellen im Gespräch mit den OÖNachrichten auf dem Weg nach Prag. In Österreich ist das bekanntlich anders: Hier hat die teilstaatliche OMV einen Liefervertrag mit Gazprom bis 2040. „Daraus auszusteigen ist leider nicht ohne Weiteres möglich“, sagte Van der Bellen.

Nach wie vor angewiesen ist Tschechien allerdings auf russische Brennstäbe für die tschechischen Atomkraftwerke. Ab 2024 soll der Brennstoff für Temelin allerdings vom US-Unternehmen Westinghouse und dem französischen Unternehmen Framatome geliefert werden.

Und wie beurteilt Van der Bellen den Schwenk Zemans – von russlandfreundlich zu einem scharfen Kritiker der russischen Aggression? Er könne Zeman dessen frühere Position nicht vorhalten, sagt Van der Bellen. „Ich habe mich ja ebenfalls in Putin getäuscht, wie ich bereits einige Male gesagt habe.“ Im Nachhinein merke man natürlich, dass „man hellhöriger hätte sein müssen“.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen

Norbert Hofer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.