Er war "der Mann, der dem Amt ein Maß gab", schrieben die OÖNachrichten am Freitag, den 31. März 2000. Tags zuvor war Rudolf Kirchschläger im 86. Lebensjahr verstorben. Kirchschläger kam in Niederkappel im Mühlviertel zur Welt, wuchs in Kronstorf auf, ging in Steyr in die Volks- und Hauptschule. Seine Jugend war entbehrungsreich, aber prägend. Er war von 1974 bis 1986 Bundespräsident und damit der erste Präsident, der zwei volle Perioden absolvierte.