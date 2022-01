Postenbesetzungen: OLG-Präsidenten wollen Reform

"Wir brauchen eine weitere Stärkung der Personalsenate", hatte Katharina Lehmayer, Präsidentin des Oberlandesgerichts (OLG) Wien, im OÖNachrichten-Interview gesagt: "Wann, wenn nicht endlich jetzt?" Gestern, Mittwoch, veröffentlichten dann alle vier OLG-Präsidenten ein gemeinsames Schreiben, in dem sie eine "rasche Gesetzesänderung" fordern, mit dem "Ziel der Einbindung der Personalsenate zur Erstattung von Besetzungsvorschlägen" auch in den Bereichen, in denen das derzeit nicht der Fall sei.

Das betrifft die Posten des Präsidenten und Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs (OGH), deren Bestellung allein durch politische Organe erfolgt, und Richteramtsanwärter.

Politik an Vorschlag binden

Darüber hinaus unterstütze man Forderungen, bei sämtlichen Planstellen eine Bindung des jeweils ernennenden Organs – Bundespräsident bzw. Justizminister – an die Besetzungsvorschläge der unabhängigen richterlichen Personalsenate vorzusehen, schreiben Lehmayer, Erich Dietachmair (OLG Linz), Klaus Schröder (Innsbruck) und Michael Schwenda (Graz).

Die Diskussion wurde von den jüngsten Chat-Veröffentlichungen befeuert, die möglichen Postenschacher der ÖVP bei der Bestellung der Leitung der Oberstaatsanwaltschaft Wien 2014 nahelegen.

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Unparteilichkeit einer unabhängigen Rechtsprechung sei ein für das Funktionieren der Justiz in einem demokratischen Rechtsstaat unabdingbares Element, argumentieren die OLG-Chefs.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) signalisierte Zustimmung: Transparente und nachvollziehbare Besetzungen seien ihr immer ein Anliegen gewesen. VP-Klubchef August Wöginger sieht die objektivierte Postenbesetzung als gegeben und sagte, man könne sich den Vorschlag "schon anschauen".