Positive Tests bei Brunner und Meinl-Reisinger

Sonntagmittag hatte Brunner noch gemeinsam mit Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Maßnahmen gegen die Teuerung und hohe Energiepreise präsentiert (die OÖN berichteten). Danach gab es ein positives Testergebnis bei einem engen Mitarbeiter Brunners, der sich daraufhin in Selbstisolation begab.

Einen Corona-Fall gibt es auch in den Reihen der Opposition: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger gab am Montag bekannt, dass es sie "erwischt" habe. Nach einem positiven Test am Sonntag habe sie sich von ihrer Familie isoliert, sie habe nun die "typischen Symptome" und sei froh, geimpft zu sein.