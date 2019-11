Positiv gestimmte Wirtschaft, skeptische Landwirte

Die oberösterreichische WK-Präsidentin Doris Hummer wünscht sich "zügige Verhandlungen". Da sich die Konjunktur nun eintrübe, seien "dringend Weichenstellungen notwendig". Als zwei wesentliche Anliegen der Wirtschaft nennt sie Steuersenkungen und nachhaltige Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Grundsätzlich ist Hummer bezüglich einer Koalition mit den Grünen "guter Dinge": "Wirtschaftswachstum und Umweltschutz sind keine Gegensätze."

Entscheidend sei ein "standortverträgliches" Regierungsabkommen: "Ist es das nicht, werden wir es nicht unterstützen." Auch die Industriellenvereinigung forderte, den Fokus auf "internationale Wettbewerbsfähigkeit zu legen". Maßnahmen dafür seien unter anderem Entbürokratisierung und eine Steigerung der Forschungsquote, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Etwas mehr Bauchweh beim Gedanken an eine türkis-grüne Zusammenarbeit hat man in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Wobei es einige Punkte gebe, bei denen man mit den Grünen übereinstimme, betont Vizepräsident Karl Grabmayr: "Es gibt sicher Bereiche, wo die Gräben zwischen den Parteien tiefer sind. In der Landwirtschaft ist man sich in vielem auch einig." Dazu zählt etwa das Thema Herkunftskennzeichnung.

Umgekehrt gibt es aber auch sehr große Stolpersteine, die Grabmayr vor allem bei Tierwohl-Fragen und Pflanzenschutz sieht: "Da sind wir ideologisch ganz weit auseinander." Beim Pflanzenschutz gehe es um die "grundsätzliche Auffassung, was wir als Landwirtschaft brauchen, um gegen Krankheiten und Schädlinge aktiv werden zu können." Grabmayr wünscht sich dazu "offene Gespräche", denn: "Auch die Biolandwirtschaft kommt nicht ohne Schädlingsbekämpfung aus."

Nicht zuletzt aus diesen Gründen spricht sich Grabmayr sehr deutlich dafür aus, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium zu trennen: "Die Umweltagenden stehen den Grünen zu. Aber das Agrarressort gibt man hoffentlich nicht in grüne Hände."

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at