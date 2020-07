Polizei kontrolliert, ob quarantäne eingehalten wird

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Um Kontaktpersonen aufzuspüren, greift das Land auf die Unterstützung der Polizei zurück. Am vergangenen Wochenende geschah dies 86 Mal: 72 Anfragen kamen von der BH Wels-Land, zwölf von der BH Perg und je eine vom Welser Magistrat und der BH Urfahr-Umgebung. Außerdem kontrolliert die Polizei in Oberösterreich, ob sich die Menschen in Quarantäne auch an die Vorschriften halten. Am Freitag wurden 109 Personen kontrolliert, drei waren nicht zuhause und hielten sich offensichtlich nicht an die Auflagen. Am Samstag waren von 108 Menschen vier nicht anwesend, am Sonntag (128 Kontrollen) waren zwei nicht zuhause. Sie wurden angezeigt.