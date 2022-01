Politisches Asyl für Assange in Österreich? ÖJC-Appell an Schallenberg

Eine Auslieferung an die USA müsse verhindert werden, hieß es seitens des ÖJC, der nach eigenen Angaben "seit Jahren aktiv und intensiv" für die Freilassung des Journalisten engagiert. Die Unterdrückung von Rede-, Presse- und Meinungsfreiheit im Zusammenhang mit dem "Aufdecken von schwersten Verbrechen" dürfe in einem Rechtsstaat niemals geduldet werden, hielt der ÖJC fest. "Mit großer Besorgnis sehen wir, dass sich der körperliche und mentale Gesundheitszustand von Assange seit seinem Schlaganfall Ende Oktober 2021 stark verschlechtert hat", hieß es in dem Brief weiter.

Assange befinde sich seit über tausend Tagen im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Einzelhaft, wurde argumentiert. "Seine Inhaftierung ist willkürlich und ausschließlich politisch begründet. Die britischen Haftbedingungen widersprechen sämtlichen rechtsstaatlichen Standards. So wird Assange nicht nur der Zugang zu Medien, sondern sogar zu seinen eigenen Prozessakten verweigert. Zudem darf nicht übersehen werden, dass ihm bei einer Auslieferung an die USA völlig ungerechtfertigt bis zu 175 Jahre Gefängnis drohen."

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem gebürtigen Australier drohen dort bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Vorgeworfen wird ihm, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben.

Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat und an dem nun ein Exempel statuiert werden soll. Der 50-Jährige sitzt seit beinahe drei Jahren im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Haft.

Ein britisches Gericht hatte die Auslieferung mit Blick auf die psychische Gesundheit Assanges Anfang vergangenen Jahres in erster Instanz untersagt. Die zu erwartenden Haftbedingungen würden den psychisch labilen Assange sonst in den Suizid treiben, argumentierte die Richterin damals. Ansonsten befand sie das Auslieferungsersuchen als gerechtfertigt.

Im Berufungsverfahren legte Washington dann Zusicherungen über eine humane Behandlung Assanges in US-Gefängnissen vor - und war damit Ende des vergangenen Jahres erfolgreich: Der High Court hob das Auslieferungsverbot wieder auf. Diese Entscheidung wollen die Anwälte Assanges nun vom Supreme Court überprüfen lassen. In einer am Montag publik geworden Entscheidung des UK High Court heiß es, dass Assange beim UK Supreme Court Berufung gegen den Auslieferungsbeschluss einlegen darf.