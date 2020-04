Politiker in Bund, Ländern und Städten spenden

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und sein VP-Regierungsteam werden je ein Netto-Monatsgehalt an eine soziale Organisation spenden. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) lässt dem gemeinnützigen Verein "Zwei Hände" ein Monatsgehalt zukommen. SP-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer unterstützt in diesem Ausmaß Projekte im Arbeitslosenbereich. Von Grün-Landesrat Stefan Kaineder hieß es, dass er seit Jahren zehn Prozent seines Gehalts für karitative Zwecke spende.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) schlug vor, dass die Mitglieder der Stadtregierung auf einen Netto-Monatsbezug verzichten, der im Stadtbudget bleiben soll. Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) kündigte an, diese Summe an gemeinnützige Organisationen zu spenden. Die FP-Stadtregierungsmitglieder Markus Hein und Michael Raml wollen das Geld für Menschen in Notlagen bereitstellen. Bernhard Baier und Doris Lang-Mayerhofer (VP) spenden je ein Monatsgehalt an karitative und gemeinnützige Organisationen.

