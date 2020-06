Ab Montag geht die türkis-grüne Koalition "zu Hause" im Kanzleramt in Klausur. Mit Themen wie Steuerreform und Klimaschutzpaket suchen Kanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auch den Übergang aus der akuten Corona-Phase in so etwas wie politische Normalität. Im ersten halben Jahr hat die Pandemie die ungleichen Partner eng aneinander geschweißt. Im Krisenmanagement gab es bisher freilich einige Sieger, viele, die im Hintergrund verschwanden und Verlierer.