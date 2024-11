Politikbarometer: Erstmals ist die FPÖ stärkste Kraft im Land

Es ist ein politischer Erdrutsch, und er ist in diesem Ausmaß nicht zu erwarten gewesen. Seit 2006 erstellt das Linzer Marktforschungsinstitut Spectra gemeinsam mit den OÖNachrichten den Politikbarometer, stets war Oberösterreichs ÖVP in diesen Erhebungen stärkste politische Kraft im Land. Doch die aktuelle Umfrage zur Halbzeit der Legislaturperiode in Oberösterreich weist nun erstmals die Freiheitlichen an erster Stelle aus.