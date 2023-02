PoliTik-Tok: Jugendnähe, auch wenn’s peinlich ist

Wenn der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch (mit einem Klick auf den Namen sehen Sie ein Beispielsvideo) mit einem Blumenstrauß in Händen zum neuesten Hit von Miley Cyrus tanzt und seine 240 Follower „Kennt ihr meinen entzückenden Hund schon?“ fragt, dann befindet man sich in einer ganz eigenen Welt – in der Welt der chinesischen Kurzvideo-Plattform TikTok. Rauch wolle „dort sein, wo die Menschen sind“, heißt es.