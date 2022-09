Polaschek: "Schulen brauchen kein CO2-Gerät, eine Stoppuhr reicht"

Anlässlich des Schulbeginns im Osten des Landes war am Sonntagabend Martin Polaschek zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Warum es in den Schulen keine einheitlichen Corona-Regeln gibt, sondern diese sich je nach Bundesland unterscheiden, begründete der Bildungsminister so: "Es gibt eine klare Kompetenzverteilung in diesem Staat. Das ist so, dass es einen Varianten-Managementplan des Bundes gibt, der ganz klare Regelungen festgelegt hat. Dort, wo die Länder Dienstgebereigenschaft haben, haben sie die Möglichkeit, eigenständig Regelungen festzulegen."

"Länder reagieren überschießend"

Zur Kritik, dass auch von Schultyp zu Schultyp - bei gleichem Infektionsrisiko - unterschiedliche Regeln zum Einsatz kommen, sagt Polaschek: "Ich bin Bildungspolitiker und nicht Gesundheitspolitiker. Der Gesundheitsminister hat diesbezüglich ganz klare Vorgaben gemacht. Es war ein ausdrücklicher Wunsch auch von sehr vielen Menschen, dass wir für den Schulbereich Regeln haben wie für die anderen Lebensbereiche auch. Das haben wir gemacht. Wenn nun die Länder andere Entscheidungen treffen, ist das zu respektieren. Ich denke aber, dass diese Entscheidungen überschießend sind".

Video: Bildungsminister Martin Polaschek im "ZiB 2"-Interview:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dass ein symptomloser Zwölfjähriger trotz Covid-19-Infektion in die Schule gehen müsse, befürwortet Polaschek. "Das sind gesundheitspolitische Entscheidungen, die ich richtig finde", sagt der Bildungsminister. "Die jungen Leute können selber entscheiden. Wenn sie keine Symptome haben, dann gehen sie in die Schule, sie gehen in andere Bereiche ja auch." Kinder dürften nicht unterschätzt werden: "Schüler und Lehrer haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie sehr verantwortungsvoll mit diesen Regeln umgehen."

Skepsis über CO2-Geräte

Kritisch sieht der Bildungsminister den Einsatz von CO2-Messgeräten in den Klassenräumen. Es gäbe Studien, die diese für sinnvoll erachten, andere würden das Gegenteil belegen. "Wir wissen, dass regelmäßiges Lüften am meisten Sinn macht. Ich brauche keine Ampel dazu, ich kann im Grunde genommen eine Stoppuhr, einen Wecker nehmen, um in bestimmten Zeitabständen zu lüften", sagte Polaschek. Dazu werde es in ausgewählten Schulen noch einen Probebetrieb geben.

Angesprochen auf den akuten Lehrermangel in Österreichs Schulen, sagt der ÖVP-Politker: "Wir haben Bedarf, das ist richtig. Und wir arbeiten daran, diesen Lehrermangel zu bekämpfen." Insgesamt seien heuer an den Schulen 8600 Lehrerstellen ausgeschrieben worden. "Das heißt nicht, dass 8600 Stellen fehlen. Das möchte ich einmal klarstellen. Wir haben Bedarf für Lehrer in einigen Bereichen. Das ist völlig richtig. Wir arbeiten auf verschiedensten Ebenen, diesen Bedarf zu decken." Zum Einsatz kommen sollen Studierende in höheren Semestern, Lehrer sollen mehr Stunden leisten oder Teilzeitkräfte werden ersucht, Stunden aufzustocken. "Eltern können für ihre Kinder in jedem Fall den qualitätsvollen Unterricht erwarten, den sie brauchen", sagte Polaschek.