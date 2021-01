Platter will offenbar für weiterhin offene Lifte eintreten

Dies soll Platter laut der Tageszeitung "die Presse" (Dienstagsausgabe) in einem internen Gespräch am Montag im Vorfeld der Konferenz mit dem Bund am Montag gesagt haben. Er wisse nicht, ob er sich durchsetzen und die Skilifte offen halten könne, wurde Platter zitiert.

Offiziell bestätigen wollte man dies im LH-Büro am Dienstag gegenüber der APA nicht. Interne Besprechungen kommentiere man nicht, hieß es. Den Umfragen zufolge sollen zwei Drittel der Bevölkerung für das Offenhalten der Lifte sein. Eine Entscheidung zu dieser Frage gab es vorerst noch nicht.