Plant die FPÖ eine "Herdprämie" in ganz Österreich?

Im freiheitlichen Wahlprogramm wird die Betreuung von Kindern innerhalb der Familie klar bevorzugt. Laut FPÖ soll dies durch finanzielle Anreize gefördert werden. Bei einem Treffen der blau-schwarzen Verhandlungsgruppe am Dienstag präsentierte die FPÖ ihren Vorschlag einer bundesweiten "Herdprämie". Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen demnach die Mindestsicherung erhalten. In der Gruppe zu Familie und Frauen verhandelt Staatssekretärin Claudia Plakolm für die ÖVP an der Spitze. Ihr gegenüber saß am Dienstag die blaue Abgeordnete Rosa Ecker.

Kritik kommt unter anderem von der Arbeiterkammer. "Das würde Frauen stärker in die Abhängigkeit vom Partner treiben und später zu niedrigen Pensionsansprüchen führen", erklärte AK-Expertin Vera Gassner im Ö1-Mittagsjournal.

"Rückschritt in die 1950er-Jahre"

Die SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner sieht im FPÖ-Vorschlag ein "rückschrittliches Frauenbild". Sie betont die Bedeutung eines eigenständigen Einkommens für Frauen: "Nur durch einen Job können Frauen sich eine sichere Existenz aufbauen. Kinder haben außerdem ein Recht auf Bildung – das erfordert den Ausbau von Elementarpädagogik, nicht den Rückzug ins Heim."

NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter spricht von einer "finanziellen Schieflage", die wirtschaftlich schwache Familien dazu drängen könnte, beruflich kürzerzutreten und in traditionelle Rollenbilder zurückzufallen.

Auch die Grünen zeigen sich kritisch. Abgeordneter Markus Koza plädiert dafür, statt einer Herdprämie Rahmenbedingungen zu schaffen, die Frauen den Wechsel von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäftigung erleichtern.

Modell bereits in Oberösterreich

Bereits seit 2004 gibt es in Oberösterreich den "Kinderbetreuungsbonus". Dieser wurde zuletzt unter der schwarz-blauen Landesregierung auf 80 Euro pro Monat ausgeweitet. Im Vorjahr wurden rund 6.400 Anträge gestellt, insgesamt zahlt das Bundesland jährlich rund 2,5 Millionen Euro für den Bonus. Kritik an der bundesweiten Umsetzung kommt auch hier: Die Arbeiterkammer warnt, dass ein solches Modell den ohnehin schleppenden Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung in Österreich weiter verzögern könnte.

