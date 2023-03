Plakolm: Zivildienst als Einstieg in den Pflegeberuf

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP) will den Zivildienst aufwerten. "Das Ziel ist, dass man nach neun Monaten Zivildienst eine konkrete Ausbildung in Händen hat", sagte sie im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Aktuell leisten in Oberösterreich 1200 junge Männer ihren Zivildienst in der Langzeitpflege oder in der Behindertenhilfe. Österreichweit sind es 4000. Wie bei den Sanitätern gab es von 2013 bis 2017 auch für Zivis die Möglichkeit, die Ausbildung "Unterstützung bei der Basisversorgung" zu absolvieren. Sie umfasste 100 Theorie- und 40 Praxisstunden. Wer diese Ausbildung abschließt, darf Unterstützung bei der Körperpflege, beim An- und Ausziehen oder bei der Nahrungsaufnahme leisten. Derzeit dürfen Zivis die Pflegenden nur begleiten, mit ihnen spazieren gehen oder Gesellschaftsspiele spielen. Plakolm will nun bei Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erreichen, dass Zivildiener diese Basis-Ausbildung wieder machen können.

Außerdem soll die Praxiserfahrung aus dem Zivildienst künftig für die Pflegeausbildung angerechnet werden. Dies ist vor allem auch im Hinblick auf die neue Pflegelehre ein Thema.

Unterstützung erhält Plakolm bei diesem Thema von Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Oberösterreichs Soziallandesrat spricht sich dafür aus, auch bei der Ausbildung zur Pflege- oder Pflegefachassistenz den Zivildienst anzurechnen. Hattmannsdorfer sieht darin gleich zwei Vorteile: "Wir wollen, dass die Mitarbeiter durch die Zivildiener besser entlastet werden. Wir müssen außerdem den jungen Männern mehr zutrauen, damit sie Freude an der Tätigkeit haben und für den Pflegeberuf gewonnen werden können."

Autorin Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik Annette Gantner