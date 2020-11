Die Vorbereitungen für die Massentests laufen auf Hochtouren. Noch in dieser Woche sollen sie in mehreren Bundesländern beginnen. In Oberösterreich finden die Tests zwischen 11. und 14. Dezember statt. Am Montag informierten vier Experten im Bundeskanzleramt über den bevorstehenden Massentest. Sie fanden dabei durchaus kritische Worte über das bisherige Vorgehen.