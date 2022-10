Pilotprojekt für tägliche Bewegung in der Schule

Mit dem Beginn dieses Schuljahrs vor wenigen Wochen fiel auch der Startschuss für ein Pilotprojekt, mit dem in unseren Schulen Schritt für Schritt eine tägliche Bewegungseinheit eingeführt werden soll. In zehn Regionen läuft der Testbetrieb, in Oberösterreich sind das die Bezirke Rohrbach und Urfahr-Umgebung.

Gestern präsentierten Sportminister Werner Kogler (Grüne) und Bildungsminister Martin Polaschek (VP) Details des Pilotversuchs, der in zwei Jahren in ganz Österreich ausgerollt werden soll. Anstatt der so lange diskutierten täglichen Turnstunde soll nun eine tägliche Bewegungseinheit (auch außerhalb des klassischen Turnunterrichts) in den Unterricht integriert werden. Rund 1100 Klassen und Kindergruppen in Kindergärten nehmen am Pilotprojekt teil, es ermögliche 70.000 zusätzliche Bewegungseinheiten, sagte Sportminister Kogler.

In das Projekt sind auch die großen Sportdachverbände mit Bewegungstrainern eingebunden.