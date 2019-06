Pilnacek und der Ärger mit der Justiz

Christian Pilnacek war am Freitag als letzter prominenter Zeuge im Eurofighter-Untersuchungsausschuss, der wegen der Neuwahl vorzeitig beendet wird. Geht es nach der SPÖ, dann wird dem Sektionschef und bis vor kurzem Generalsekretär im Justizministerium gleich im Herbst ein eigener U-Ausschuss gewidmet.

Anlass ist eine Anzeige von vier Korruptionsstaatsanwälten gegen Pilnacek wegen Amtsmissbrauchs. Dieser habe im Zuge einer Dienstbesprechung verlangt, die Eurofighter-Ermittlungen zu beschleunigen und teilweise zu beenden ("Daschlogt’s des"). Die damit befasste Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen gegen Pilnacek eingestellt. Begründung: "Fehlender Anfangsverdacht". In der Zwischenzeit wird gegen die anzeigenden Staatsanwälte ermittelt. SP-Justizsprecher Hannes Jarolim sprach daher von "einem der größten Justizskandale der Zweiten Republik". Nachdem Pilnacek versucht habe, das Weisungsrecht zu umgehen, sei die Botschaft an die Staatsanwaltschaften klar: Es werde Schweigen verlangt.

"Emotionalität"

Im U-Ausschuss versuchte Pilnacek seine "Emotionalität" in besagter Besprechung zu erklären: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) habe die davor sieben Jahre lang von Michael Radasztics (Staatsanwaltschaft Wien) geführten Eurofighter-Ermittlungen negativ bewertet. Radasztics wurde Anfang 2019 mit den Vorwürfen konfrontiert, Amtsgeheimnisse an den Jetzt-Abgeordneten Peter Pilz weitergegeben und Fehler bei den Ermittlungen gegen Ex-Minister Karl-Heinz Grasser begangen zu haben. Der Eurofighter-Fall wanderte an die Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Es habe ihn geärgert, so Pilnacek, dass die WKStA die von ihm "in äußerstem Umfang geschätzten" Vorarbeiten verwerfen und neu ermitteln wollte. Und auch dafür habe man trotz dreifacher Kapazität "überhaupt keinen Plan gehabt".

Keine Erklärung hatte Pilnacek für den Vorwurf von WKStA-Chefin Ilse Vrabl-Sanda, die von einer "noch nie so erlebten Zwangslage" gesprochen hatte, weil sie von Pilnacek eine Vorgabe erhalten habe, "die so nicht dem Gesetz entspricht".