Pflegereform: "Wir können nicht mehr warten"

Dieses Projekt war in den vergangenen Jahren von unterschiedlichen Koalitionen mehrmals versprochen, jedoch nie umgesetzt worden. Mückstein will zudem einen Ausbildungsfonds für zusätzliches Pflegepersonal schaffen, den der Bund mit 50 Millionen Euro dotieren soll. Entsprechende Abstimmungsgespräche mit den Bundesländern seien in Planung, so Mückstein.

In Oberösterreich zeigte sich Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) über diese Ankündigungen erfreut, verwies aber auch auf die Dringlichkeit der Pflegereform: "Wir können hier nicht mehr länger warten." Wichtig sei jetzt, den geplanten Ausbildungsfonds so zu gestalten, dass zusätzliche Personen für eine Pflegeausbildung gewonnen werden. Dabei brauche es vor allem finanzielle Anreize, ist Hattmannsdorfer überzeugt. "Eine große Chance besteht bei den Berufsumsteigerinnen und -umsteigern, deshalb fordere ich die Einführung eines bundesweiten Ausbildungsstipendiums für Pflegeberufe", sagt Hattmannsdorfer.