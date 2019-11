Pflegereform: Experten favorisieren Finanzierung aus dem Steuertopf

Die türkis-grünen Koalitionsverhandler erhalten zwei topaktuelle Studien zum Thema Pflege. Sozialministerin Brigitte Zarfl präsentierte gestern gemeinsam mit dem Institut für Höhere Studien (IHS) und der Gesundheit Österreich GmbH zwei Expertisen zur Finanzierung der Pflege sowie zum künftigen Personalbedarf. Resümee: Das System wird aufgrund der älter werdenden Gesellschaft teurer, es fehlt der Nachwuchs an qualifiziertem Personal. Die Experten haben Vergleiche mit anderen Ländern gezogen und Lösungsvorschläge erarbeitet.

Die Kosten für die Pflege belaufen sich auf 1,3 bis 1,9 Prozent des BIP, sie werden sich in den nächsten 30 bis 50 Jahren verdoppeln, warnte IHS-Chef Martin Kocher. VP-Obmann Sebastian Kurz hatte im Wahlkampf die Einführung einer Pflegeversicherung gefordert. Ein Vorschlag, der kritisch gesehen wird. "Die Umstellung auf eine traditionelle Sozialversicherung ist aufgrund der Lohnnebenkosten nicht zu empfehlen. Dies würde zusätzliche negative Effekte auf dem Arbeitsmarkt auslösen", sagte Kocher. Österreich sei eines der Länder mit der höchsten Belastung des Faktors Arbeit. "Das spricht eher für eine Finanzierung aus dem Steuertopf."

Verglichen wurden Modelle anderer EU-Länder. In Skandinavien wird die Pflege steuerfinanziert. In Deutschland wurde eine Pflegeversicherung eingeführt, wo regelmäßig der Beitragssatz erhöht wird. In Frankreich wird als Beitragsbasis für die Sozialversicherung nicht nur das Arbeitseinkommen miteinbezogen, sondern auch Einkünfte etwa aus Kapitalerträgen.

Sollte doch eine Pflegeversicherung kommen, müsste klar definiert werden, welche Leistungen den Betroffenen zustehen, erläuterte IHS-Studienautorin Monika Riedl. Sie verwies auch auf die zwischen Bund und Ländern zersplitterten Kompetenzen bei Geld- und Sachleistungen, eine Vereinheitlichung wäre sinnvoll.

Das IHS plädiert zudem für mehr Vorbeugung. In Skandinavien gibt es Community Nurses; diese Pflegekräfte machen präventiv Hausbesuche, um zu sehen, ob der Betroffene gesund ist oder eine Unterstützung braucht. Das Modell habe sich bei der vorzeitigen Demenzerkennung bewährt.

"Mit Geld allein ist die Pflege nicht umsetzbar, wir brauchen auch Menschen, die das tun", sagte Zarfl. In der zweiten Studie wurde der Bedarf an Pflegepersonal erhoben. Bis 2030 fehlen in Österreich 75.700 Pflegekräfte: 34.200 sind nötig, um den Pflegebedarf abzudecken. Hinzu kommt, dass bis dahin 41.500 Pflegekräfte in Pension gehen. Schon ab 2024 kommen nicht mehr genug Absolventen von Pflegeausbildungen nach. Die Studienautoren sprechen sich deshalb dafür aus, jetzt Maßnahmen zu ergreifen und das Image des Jobs aber auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Die Parteien sehen sich durch die Studien bestätigt: Reformen müssten rasch angegangen werden, so der Tenor.

Artikel von Annette Gantner Redakteurin Innenpolitik a.gantner@nachrichten.at