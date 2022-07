Pflegereform-Beschluss mit angekündigter Nachbesserung

Der erste Teil der von der Regierung geplanten Pflegereform ist gestern nicht wie erwartet im Nationalrat beschlossen worden – weil ÖVP und Grüne kurzfristig weitere Verbesserungen für pflegende Angehörige angekündigt haben, die nun aber erst in Gesetzesform gegossen werden müssen.

Konkret soll der Pflegebonus von 1500 Euro pro Jahr auch Pensionisten gewährt werden, die Angehörige ab Pflegestufe vier pflegen. Bisher war der Bonus nur für Angehörige vorgesehen, die ihren Job aufgegeben haben oder als pflegende Angehörige versichert sind. Der Bonus solle nun für einen Beschluss im September vorbereitet und damit zeitgerecht für ein Inkrafttreten Anfang 2023 fertig sein, kündigten die Koalitionsklubchefs August Wöginger (VP) und Sigrid Maurer (Grüne) an.

Die beiden priesen in der Debatte um die restlichen Teile der Reform ebendiese neuerlich: Die diese Woche noch auf 570 Millionen Euro aufgestockten Mittel zur Erhöhung der Gehälter von Pflegekräften seien "das, was es braucht", so Maurer, die Situation der Pflegekräfte werde "ganz maßgeblich verbessert". Für die Opposition war die Teilverschiebung des Beschlusses dagegen ein weiterer Beweis für das "Chaos pur" in der Pflege, wie SP-Sozialsprecher Josef Muchitsch kritisierte. Auch FP-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak sagte, die Koalitionsparteien hätten auf eine ordentliche Begutachtung setzen sollen, "dann würden sie heute nicht mit runtergelassener Hose dastehen".

Nicht festlegen wollte sich zu Beginn der Nationalratssitzung Sozialminister Johannes Rauch (Grüne), ob Pensionisten die volle Inflationsabgeltung bekommen würden – zumindest für kleine und mittlere Pensionsbezüge solle dies aber angesichts der enormen Teuerung der Fall sein, so Rauch.

Gestern beschlossen haben ÖVP, Grüne und SPÖ die Reform der Parteienfinanzierung – wie berichtet, könnte es hier im Herbst aber ebenfalls Nachbesserungen geben. Das Aus der Impfpflicht fand breite Zustimmung. Am heutigen Finaltag vor der Sommerpause steht unter anderem die Kür von VP-Gesundheitssprecherin Gabriele Schwarz zur Volksanwältin an. (jabü)