Pflegebonus: Rund 2000 Euro brutto im Dezember

Das bestätigte das Sozialministerium am Montag. Mit dem Dezember-Gehalt soll dieser Gehaltszuschuss auf den Konten der in der Pflege Tätigen landen. Auch für 2023 ist eine derartige Sonderzahlung geplant; auf welche Weise und wann, ist noch offen.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte bei der Präsentation der Pflegereform Mitte Mai einen durchschnittlichen Bonus in Höhe eines Monatsgehaltes in Aussicht gestellt. Es solle sich um einen "spürbaren Nettoeffekt" handeln, hatte er damals gesagt.

Niederösterreich stockt auf

Die Länder können diesen Sockelbetrag aufstocken. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP), die im Jänner eine Wahl zu schlagen hat, kündigte dies am Montag bereits an: Das Land zahlt eine zusätzliche steuerfreie Prämie in Höhe von 500 Euro. Kritik übte sie am Bund: Der Gesundheitsminister habe im Mai den Betrag von durchschnittlich einem Monatsgehalt versprochen. Nun würden die Mittel nur für rund 2000 Euro brutto reichen, "das ist nicht das, was versprochen worden ist", so Mikl-Leitner.

Scharfe Kritik daran, dass der Zuschuss des Bundes brutto und nicht netto ausgezahlt wird, kam auch von SP-Sozialsprecher Josef Muchitsch.