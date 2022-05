Pflege: Minister verspricht Reformentwurf "noch vor dem Sommer"

Die Pflegekräfte fehlen: Allein in Oberösterreich stehen – wie berichtet – 900 Betten in Pflegeheimen leer, weil es an Personal mangelt. Das Problem beschränkt sich nicht auf Oberösterreich. „Wenn die Politik nicht endlich handelt, dann bewegen wir uns von einer Pflegekrise auf eine Pflegekatastrophe zu“, sagte Caritas-Präsident Michael Landau heute bei einer Pressekonferenz in Wien. Video: In den kommenden Jahren werden zusätzlich 100.000 Fachkräfte benötigt.