Pflege ist "die soziale Frage des 21. Jahrhunderts"

Pflegeberufe sollen attraktiviert, mobile Betreuung und pflegende Angehörige gestärkt werden. Das kündigte Sozialminister Rudi Anschober (Grüne) am Donnerstag an. Er besuchte im Zuge seiner zweimonatigen "Dialogtour" einige Sozial-Institutionen in Graz. Im Rathaus der steirischen Landeshauptstadt trat der Minister gemeinsam mit VP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und KP-Pflegestadtrat Robert Krotzer auf.

Pflege sei "die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Wir alle sind vermutlich früher oder später davon betroffen", sagte Bogner-Strauß. Die Österreicher würden immer älter werden, aber nicht gesünder. Es brauche Investitionen in Prävention und den Ausbau mobiler Betreuung. Krotzer sagte, die Menschen möchten in den eigenen vier Wänden gepflegt werden.

"Wir müssen in einem gemeinsamen Prozess zusammenarbeiten", so Anschober zum Pflege-Fahrplan.

Aufs Tempo drücken will die ÖVP Oberösterreich. "Viele Vorschläge zur Absicherung der Pflege liegen bereits auf dem Tisch und stehen im Regierungsprogramm. Diese umzusetzen, ist jetzt das Gebot der Stunde", sagt VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer, der das Kapitel Pflege bei den türkis-grünen Koalitionsgesprächen in Wien mitverhandelt hat. Er fordert vom Bund etwa die Einführung eines Pflege-Daheim-Bonus, die "Weiterentwicklung" des Pflegegelds mit besserer Berücksichtigung der Demenz, die Einführung einer Pflegelehre, die Öffnung dreijähriger Bundesschulen für eine Pflegeausbildung, eine stärkere Durchlässigkeit im Ausbildungssystem und Entbürokratisierung in Heimen. Auch soll ermöglicht werden, dass eine 24-Stunden-Kraft zwei oder mehr Personen betreut.

Landeshauptmann Thomas Stelzer hat bei der Übernahme des Landeshauptleute-Vorsitzes Pflege als Schwerpunkt im ersten Halbjahr genannt. In Oberösterreich wurden zuletzt Pflege-Abschlüsse an Landwirtschaftsschulen eingeführt sowie Deregulierung und Demenzstrategie in Angriff genommen.

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at