Pflege: Gewerkschaft streikt für 35-Stunden-Woche

Sie sollen am Mittwoch ihren Höhepunkt erreichen, allerdings ohne Auswirkungen auf die Klienten, wie die Gewerkschaft betont. Am Dienstag streikten nur einzelne Betriebe. So gab es zum Beispiel in einer Wohneinrichtung in Oberösterreich kaltes statt warmes Essen und die Wäsche wurde nicht gewaschen. Am Mittwoch werden mehrere Mitarbeiter in verschiedenen Betrieben ihre Arbeit niederlegen, am Nachmittag ist eine öffentliche Streikversammlung vor dem Sozialministerium geplant.

Wie berichtet, hat die Gewerkschaft eine Forderung: 35 Stunden Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Für die Arbeitgeber eine nicht finanzierbare Forderung, die einer Lohnerhöhung um 8,6 Prozent bedeuten würde. Zudem würde sich dadurch der Personalmangel im Pflegebereich verschärfen, sagt Walter Marschitz, Verhandlungsführer der Sozialwirtschaft Österreich auf Arbeitgeberseite. Man bereitet sich nun auf die nächste Verhandlungsrunde am Montag vor.

Betroffen sind 125.000 Beschäftige im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich. Die Kollektivertragsverhandlungen der Sozialwirtschaft sind traditionell schwierig. Auch im Vorjahr kam es zu Warnstreiks und Betriebsversammlungen, ehe man sich auf eine Lohnerhöhung um 3,2 Prozent einigte. Die Gewerschaftsforderung nach einer sechsten Urlaubswoche blieb unerfüllt. Übrig blieb ein zusätzlicher Tag ab zwei Jahren Betriebszugehörigkeit.

OÖN TV Talk zum Streik in der Pflege OÖN-Politikchef Wolfgang Braun erklärt die Hintergründe über den derzeitigen Warnstreik in der Sozialwirtschaft.

Schwierige Verhandlungen stehen auch in Sachen Abgeltung des Pflegeregress zwischen Bund und Ländern an. Wie berichtet, fordert Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) mehr Geld vom Bund, um den Ausfall zu kompensieren. Unterstützung kommt dafür von der SPÖ. Bürgermeister und Städtebund-Präsident Klaus Luger kritisiert, dass Sozialminister Rudi Anschober (Grüne) zurückhaltend auf die Forderung reagierte: „Dass er von den Grünen bislang unterstütze Erwartungshaltung der Gemeinden dämpft, ist sehr enttäuschend.“ Anschober hatte im OÖN-Gespräch angekündigt, sich erst ein genaues Bild vom tatsächlichen Finanzbedarf und dem Verteilungsschlüssel zwischen den Ländern machen zu wollen. Auch SP-Chefin Birgit Gerstorfer unterstützt Stelzers Forderung, richtet aber zugleich Kritik aus: „Der Landeshauptmann selbst hungert die Gemeinden aus.“ Auch dort sei eine Abgeltung der steigenden Anforderungen notwendig.

Der Pflegeregress wurde 2017 vor der Nationalratswahl abgeschafft. Seither wird darüber debattiert, wer und in welchem Umfang die fehlenden Einnahmen zu tragen hat.