Pflege: "Die Politik will nur ihre Versäumnisse vertuschen"

Mit einer Dauer von drei Jahren ist die Diplom-Ausbildung Gesundheits- und Krankenpflege der höchste Pflegeberuf. Absolviert kann sie ab kommendem Jahr nur mehr an Fachhochschulen werden, für diese brauchen Interessierte aber eine Matura. Mit dieser Voraussetzung fahre der Bund "die Pflege an die Wand fahren“, warnt der zuständige Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Unterstützt wird er von Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl sowie Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser.

Das entspreche nicht der Wahrheit, kontert der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV). Auf der Suche nach "einfachen Lösungen" würden Politik, Arbeiter- und Ärztekammer die Ausbildung attackieren. Man wolle bloß "politische Versäumnisse vertuschen".

Mehr Geld für Pflegende

"Die Ausbildung funktioniere "sehr gut", sagt ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann. Dass es an Personal mangle liege einerseits an der demografischen Entwicklung, aber auch an den Rahmenbedingungen. "Diese müssen geändert werden", nicht die Ausbildung, so Potzmann. "Die Pfleger arbeiten nicht nur aus Nächstenliebe, sie wollen auch eine ordentliche Entlohnung erhalten." In einer Studie von Gferer&Gferer hätten 56 Prozent der Befragten angegeben, dass das Gehalt ein Grund dafür wäre, aus dem Pflegeberuf auszusteigen. 47 Prozent gaben fehlende Wertschätzung, 44 Prozent den Personalmangel an.

Gegen Diplom ohne Matura

Dass man das Pflegediplom künftig auch ohne Matura absolvieren könne - Hattmannsdorfer, Stangl und Niedermoser hatten sich hierzu an Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grün) gewendet - lehnt der ÖGKV strikt ab. Das würde eine Lücke ins System reißen: Niemand ohne Matura würde sich mehr für die rangniedrigere, zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz entscheiden, weil alle Diplom studieren wollen, so die Befürchtung. Zudem bilde man eine "Ausbildungssackgasse" aus, warnt Potzmann. "Ohne Matura kommen die Diplomabsolventen an den Hochschulen nicht mehr weiter."

Jene die keine Matura haben, hätten ohnehin bereits die Möglichkeit, innerhalb von zwei Jahren die Pflegefachassistenz zu machen und in weiteren zwei Jahren dann den Bachelor, also das Diplom abzuschließen, sagt Thomas Pixner, Rechtswissenschaftler an der Uni Salzburg.

Internationale Ausnahme

Würde Österreich das Diplomstudium ohne Matura anbieten, dann stehe man international ziemlich alleine da, sagt Wolfgang Kuttner, Landesvorsitzender des ÖGKV. In den anderen EU-Ländern werde die Ausbildung ausnahmslos an Fachhochschulen oder Universitäten angeboten. "Das hat auch seine Gründe, denn wir stehen in der Versorgung chronisch kranker Menschen vor großen Herausforderungen." Die Krankheiten würden immer komplexer werden, daher brauche es auch mehr "hochschulische Grundausbildung in den Gesundheitsberufen".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Michael Schäfl Redakteur Politik Michael Schäfl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Pflege Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.