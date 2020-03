Pflege-Ausbildung: AK fordert stärkeren Ausbau

Es gehe darum, "Steine aus dem Weg zu räumen", sagte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl am Montag bei der Präsentation ihres Forderungskatalogs zur Pflege-Ausbildung. Der von der Regierung beschlossene Schulversuch an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) sei ein "Schritt in die richtige Richtung", aber zu wenig.

Sie verwies auf die Ergebnisse einer AK-Umfrage unter mehr als 6000 Befragten. Demnach würden vor allem junge Menschen das BHS-Angebot sehr interessant finden. Insgesamt beurteilten mehr als 50 Prozent das Modell als "sehr" bzw. "eher hilfreich". Wie berichtet, wird der Schulversuch im September an zehn Standorten starten, unter anderem an der HLW Bad Ischl.

76 Prozent der von der AK Befragten halten außerdem berufsbegleitende Fachhochschul-Studiengänge für hilfreich. Das nannte Anderl einen "klaren Auftrag an die Hochschulen". Der Zugang zur Bachelor-Ausbildung an der FH solle "deutlich durchlässiger" werden. Dazu brauche es Angebote für die Ausbildung zum Bachelor "Gesundheits- und Krankenpflege" und eine verkürzte FH-Ausbildung für Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz. Die oft diskutierte Pflegelehre ist laut AK hingegen auf die geringste Zustimmung unter den angefragten Modellen gestoßen.

Anderl forderte gestützt auf die Umfrage auch einen "massiven und unbefristeten" Ausbau des Fachkräftestipendiums.

Gestern Nachmittag begann die siebente Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft (SWÖ). Wie berichtet, forderte die Gewerkschaft bisher eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, Warnstreiks wurden abgehalten. Vor Verhandlungsbeginn standen die Zeichen auf Annäherung. SWÖ-Verhandlungsführer Walter Marschitz kündigte ein neues Angebot an: "Wie gehen ihnen in Sachen Arbeitszeitverkürzung einen Schritt entgegen." Ein Kompromiss sei möglich.

Michaela Guglberger, Verhandlerin für die Gewerkschaft vida, sagte: "Jetzt wird es Zeit, dass den Worten Taten folgen." Die Verhandlungen dauerten bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch an.