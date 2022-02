Pflege, Ärzte, Lehrer: Kampf um Impflotterie-Milliarde

Eine Milliarde Euro war für die Corona-Impflotterie des Bundes vorgesehen. Nach der Absage des Regierungsprojekts kündigte Kanzler Karl Nehammer (VP) an, dass das Geld Menschen zukommen solle, die in der Pandemie viel geleistet haben. Nun wird die Liste jener länger, die eine Auszahlung für ihre Berufsstände fordern.

Lehrervertreter meldeten am Montag Ansprüche an. Schulleiter, Lehrkräfte wie auch Verwaltungspersonal hätten "viel auf sich genommen, um unsere Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern bestmöglich durch diese schwierige und herausfordernde Zeit zu bringen" und den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, heißt es in einem Schreiben der Lehrergewerkschaft an Nehammer. Dieser hatte zuletzt Gesundheits- und Pflegepersonal, Bundesheersoldaten und die Polizei als mögliche Empfänger des Geldes genannt. Es sei "nicht nachvollziehbar", wenn nur diese Personengruppen berücksichtigt würden, so die Lehrervertreter.

Laut Barbara Teiber, Vorsitzende der Privatangestellten-Gewerkschaft, sollen die freigewordenen Mittel hingegen nachhaltig in die Pflege investiert werden. "Die Impflotterie-Milliarde jetzt mit der Gießkanne zu verteilen, wäre ein Schlag ins Gesicht der Pflegekräfte." Stattdessen müssten deren Gehälter nachhaltig erhöht und die Arbeitszeit verkürzt werden, Auszubildende müssten außerdem bezahlt werden.

Ende voriger Woche hatte die Ärztekammer eine steuerfreie Prämie von 3000 Euro für alle niedergelassenen und angestellten Mediziner verlangt. Unbestritten sei, dass die Ärzteschaft das Gesundheitswesen während der Pandemie am Laufen gehalten habe, so Kammerpräsident Thomas Szekeres.

Ein Bündnis von Maßnahmengegnern rund um die frühere Grünen-Bundessprecherin Madeleine Petrovic und den von der Medizin-Uni Wien gekündigten Arzt Andreas Sönnichsen hat am Montag ein sofortiges Ende der Corona-Maßnahmen und einen Stopp der Impfpflicht gefordert. Eine laut eigenen Angaben "Gruppe von mittlerweile über 200 PharmazeutInnen und ApothekenmitarbeiterInnen" hat in einem offenen Brief einen "lebendigen wissenschaftlichen Diskurs" zu Corona und ein Überdenken der Impfpflicht gefordert.