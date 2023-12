Persönlicher Feiertag: Anträge noch bis 29. Dezember

Wer den Karfreitag im kommenden Jahr als persönlichen Feiertag begehen will, muss das bis spätestens 29. Dezember bei seinem Arbeitgeber oder seiner Arbeitgeberin bekannt geben. Dazu genügt eine formlose, schriftliche Erklärung. Darauf hat das Synodenbüro der evangelischen Kirche laut evangelischem Pressedienst epdÖ in einer Aussendung hingewiesen. Seit 2019 ist der Karfreitag für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit evangelischer, methodistischer und altkatholischer Religionszugehörigkeit kein offizieller Feiertag mehr. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs verstieß die Regelung gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Die evangelische Kirche plädierte daraufhin, den Karfreitag als Feiertag für alle einzuführen. Die Regierung von ÖVP und FPÖ entschied sich hingegen dafür, den Feiertag am Karfreitag abzuschaffen. An seine Stelle trat ein frei wählbarer persönlicher Feiertag für alle, der jedoch aus dem bestehenden Urlaubskontingent bezogen werden muss - eine Regelung, die in der evangelischen Kirche nach wie vor auf heftigen Widerstand und Protest stößt. Die Erklärung des persönlichen Urlaubstages muss drei Monate vorher beim Arbeitgeber angemeldet werden. Für den Karfreitag 2024 (29. März 2024) muss dies somit bis 29. Dezember erfolgen.

