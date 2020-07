Pensionsschere: Nur Japan liegt noch schlechter

Dies geht aus dem IHS-Policy-Brief zum jüngsten OECD-Bericht "Pension Markets in Focus 2019" hervor, der gestern von IHS-Chef Martin Kocher und Martin Sardelic, Chef des Pensions- und Vorsorgekassenanbieters Valida, präsentiert wurde.

Demnach ist der relative Unterschied im durchschnittlichen Pensionseinkommen aller drei Säulen – gesetzlich, betrieblich und privat – nur in Japan höher als in Österreich. Es gibt kein OECD-Land, in dem Frauen höhere Pensionseinkommen haben als Männer. Im OECD-Durchschnitt beträgt der Unterschied zwischen Frauen- und Männerpension 26 Prozent. Am geringsten ist er in Estland mit fünf Prozent.

Bei der Verringerung der Pensionsschere zwischen Frauen und Männern gehe es unter anderem um Erwerbskarrieren, die Möglichkeit, Beruf und Familie in Einklang zu bringen, und auch das Pensionssplitting, sagt Kocher.