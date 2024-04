Pensionskommission bekommt doch noch Leiterin

Wenige Monate vor Ablauf der Funktionsperiode erhält die von der Regierung eingesetzte Pensionskommission (offiziell: Alterssicherungskommission) doch noch eine Vorsitzende. Die Regierung hat sich darauf verständigt, Wifo-Ökonomin Christine Mayrhuber mit der Funktion zu betrauen.

Der Posten war fast zweieinhalb Jahre vakant, nachdem sich Walter Pöltner Ende 2021 zurückgezogen hatte, da der langjährige Sektionschef das Thema von der Politik zu wenig ernst genommen sah.

Seither hatte sich die Koalition nicht auf die Besetzung des Vorsitzes einigen können und das Gremium war interimistisch von der stellvertretenden Vorsitzenden geleitet worden. Das ist die Obfrau des Seniorenbundes, Ingrid Korosec.

Aufgabe der Alterssicherungskommission ist, via Gutachten die Entwicklung und Finanzierbarkeit des Pensionssystems darzustellen.

Heuer steht neben dem jährlich zu erstellenden Mittelfrist-Gutachten auch jenes zur langfristigen Pensionsentwicklung an. Hier hakt Mayrhuber ein. Sie wolle eine Reform des Systems, die ohne Ad-hoc-Änderungen und Ho-ruck-Aktionen, wie sie in den vergangenen Jahren typisch geworden seien, auskommt, sagt Mayrhuber.

Wenn man einen Planungshorizont von 30 Jahren nehme, werde man auch an einer Debatte um eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters nicht herumkommen, sagt Mayrhuber auf eine entsprechende Frage. Wichtig sei aber in erster Linie ein Gesamtkonzept für ein System, das nicht ständige Änderungen brauche.

Der zuständige Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) betonte in einer Aussendung, die bisherigen Prognosen hätten ergeben, dass die langfristige Finanzierung des Systems gesichert sei. Die hohe Inflation, ein geringeres Wirtschaftswachstum und die demografische Entwicklung würden in den kommenden Jahren allerdings zu Mehrausgaben führen. Es sei deshalb wichtig, das tatsächliche Pensionsantrittsalter näher an das gesetzliche Pensionsalter heranzuführen.

