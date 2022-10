Pensionen steigen zwischen 5,8 und 10,2 Prozent

Die Erhöhung für die Ausgleichszulagenbezieher (200.000 Österreicherinnen und Österreicher) setzt sich aus einer strukturellen Erhöhung der Ausgleichszulage und einer Direktzahlung zusammen. Insgesamt liegt die Erhöhung in diesem Bereich (bis 1.030 Euro im Monat) bei 10,2 Prozent. Der Direktbetrag wird im kommenden März ausbezahlt.

Bei Pensionen bis zu 1.700 Euro im Monat soll die Erhöhung bei 8,2 Prozent liegen, so Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz in Wien. Ebenfalls 5,8 Prozent strukturell, der Rest via Einmalzahlung.

Bei Pensionen zwischen 1.700 Euro und 2.360 Euro liegt die Erhöhung zwischen 8,2 Prozent und 5,8 Prozent, so Rauch.

Darüber hinaus liegt die Erhöhung bei den gesetzlich vorgeschriebenen 5,8 Prozent.

Die Anhebung sogenannter Luxuspensionen (über 5.600 Euro) wird mit 329 Euro (Direktzahlung) im Monat gedeckelt. Das betrifft in erster Linie Beamte im Ruhestand.

Diese Vereinbarungen der Regierung haben Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben.

Direktzahlungen nicht systemwirksam

Die Direktzahlungen sind allerdings nicht systemwirksam. Das bedeutet, dass die nächste Pensionserhöhung für das Jahr 2024 dann nur von der Basis der 5,8 Prozent aus berechnet wird.

Rauch rechnen damit, dass die geplante Pensionserhöhung vier Milliarden Euro kostet. 3,4 Milliarden betreffen die strukturelle Anpassung, 650 Millionen die Einmal oder Direktzahlung.

Reaktion von Pensionisten-Vertreterin Ingrid Koroasec

"Meine Forderung war für niedrige und mittlere Pensionsbezieherinnen und -bezieher ein Pensionistenpaket, das die Teuerung abfedert. Mit der heute präsentierten Einigung zur Pensionsanpassung hat die Bundesregierung meine Forderungen in einigen Punkten erfüllt", sagt Ingrid Korosec, Seniorenbund-Präsidentin und vorsitzende Präsidentin des Seniorenrats.

Nachholbedarf sieht Korosec jedoch bei weiteren Entlastungsmaßnahmen im Energiebereich, weil die Seniorinnen und Senioren die steigenden Kosten nicht alleine stemmen können. "Meine Forderung nach einer Überprüfung im März 2023, inwieweit Nachjustierungen im Energiebereich notwendig sind, hat die Zustimmung von Sozialminister Rauch", sagt sie.

Die Mindestforderung, nämlich die volle gesetzlichen Anpassung von 5,8 Prozent für alle Pensionen bis 5670 Euro brutto und damit die Einhaltung des Versicherungsprinzips, sieht Korosec als erfüllt an. Für Pensionen darüber gibt es einen Fixbetrag von 329 Euro monatlich.