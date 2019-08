Pensionen: Ein dickeres Plus zeichnet sich ab

Doch nicht zuletzt der Wahlkampf könnte den Pensionisten ein dickeres Plus als diese 1,8 Prozent bescheren. Dafür müssen sich die Parteien auf ein entsprechendes Gesetz einigen, so wie das in den vergangenen Jahren mehrmals der Fall war. ÖVP, SPÖ und FPÖ sprachen sich gestern bereits dafür aus, zumindest die niedrigen Pensionen stärker anzuheben. Lediglich Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker mahnte zur Besonnenheit und warnte vor teuren Wahlzuckerln.

Die Präsidenten des SPÖ-Pensionistenverbandes und des ÖVP-Seniorenbundes, Peter Kostelka und Ingrid Korosec, fordern eine soziale Staffelung. Die 1,8 Prozent sind für Kostelka "ganz klar zu wenig" und für Korosec nur "die Basis für Verhandlungen".

Pensionsgipfel als Chefsache

Diese Verhandlungen, bei denen die Parteien und die Seniorenvertreter ihre Forderungen einbringen werden, sollen bei einem Pensionsgipfel am 28. August stattfinden. Neben Sozialministerin Brigitte Zarfl werden die Parteien dabei hochrangig vertreten sein. Die ÖVP hat die Teilnahme von Parteichef Sebastian Kurz und Klubobmann August Wöginger angekündigt. Für die SPÖ hat Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ihr Kommen zugesagt, für die FPÖ der designierte Parteichef Norbert Hofer.

An den Anpassungsfaktor für die Pensionen ist auch die Erhöhung des Pflegegeldes in allen sieben Stufen gekoppelt. Der Nationalrat hatte Anfang Juli eine jährliche Valorisierung beschlossen.

