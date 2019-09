Wer will sich mit wem die Macht in einer neuen Regierung teilen? Diese in Österreich in Wahlkämpfen hartnäckig unbeantwortete Koalitionsfrage wurde bei der von den Bundesländerzeitungen und der "Presse" veranstalteten "Elefantenrunde" im Salzburger Landestheater bewusst ausgespart. Zwischen den Zeilen und in den Sachthemen fanden sich dennoch interessante Signale, die Rückschlüsse zulassen.