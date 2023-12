Parteitags-Panne, Burger und Vertrauensdelle: Der innenpolitische Jahresrückblick

Unmöglich! Unfassbar! Das gibt’s doch nicht! Am Montag, 5. Juni, später Nachmittag, wurde Michaela Grubesa weltberühmt in Österreich. Da verkündete die Leiterin der SPÖ-Wahlkommission in einer spontan einberufenen Pressekonferenz, dass ihr bei der Durchsicht der Stimmzettel vom SPÖ-Parteitag etwas aufgefallen sei. Man habe die Stimmzettel irrtümlich falsch zugeordnet, sagte die geknickte Grubesa.