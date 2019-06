Parteispenden: Kurz gegen SP und FP

Das jüngste Zugeständnis von VP-Generalsekretär Karl Nehammer, wonach man für das Wahljahr 2017 insgesamt 4,4 Millionen Euro an Spenden gesammelt hat, bringt die Partei von Ex-Kanzler Sebastian Kurz weiter unter Druck. Kurz hat auf seiner Homepage ursprünglich nur 2,1 Millionen Euro an Spenden ausgewiesen. "Es gibt immer nur Aufregung, wenn die Volkspartei unterstützt wird", beklagte der VP-Obmann am Sonntag im ORF-Radio.

Den anderen Parteien warf Kurz vor, mit zweierlei Maß zu messen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe im Hofburg-Wahlkampf rund drei Millionen Euro an Spenden lukriert, ohne dass es den Vorwurf der Käuflichkeit gegeben habe. Auch die Neos hätten vom Industriellen Hans Peter Haselsteiner über zwei Millionen Euro erhalten. "Niemals gab es hier einen Vorwurf oder eine Diskussion darüber", sagte Kurz. Die ÖVP melde alle Spenden ordnungsgemäß beim Rechnungshof, "so wie das gesetzlich vorgesehen ist".

Johanna Mikl-Leitner (VP) verteidigte am Sonntag Parteispenden zwar als per se nichts Unanständiges. Die niederösterreichische Landeshauptfrau räumte allerdings ein, dass die aktuelle Diskussion darüber dem "Image der Politik" schade und den Eindruck hinterlasse, "als ob die gesamte Politik korrupt wäre". Wenn das Ibiza-Video etwas Gutes gehabt habe, dann den Anstoß für die Parteien, jetzt ein besseres Regulativ zu schaffen, das "Transparenz und Offenheit" garantiert. Nicht ausschließen wollte Mikl-Leitner, dass am Ende der Reform auch ein Prüfrecht für die Landesrechnungshöfe stehen könnte, um auch auf dieser Ebene Parteispenden zu kontrollieren.

> Video: Beim Thema Parteispenden kritisiert Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der ORF-"Pressestunde" die Art und Weise, wie die Debatte geführt werde. Das schade dem Image der Politik, so Mikl-Leitner.

"Umgehungskonstruktionen"

Ebenfalls am Wochenende hat Nehammer SPÖ und FPÖ aufgefordert, es der ÖVP "gleichzutun" und ihre Wahlkampffinanzierung samt Spenderliste offenzulegen. In der SPÖ vermutet Nehammer "Umgehungskonstruktionen" über Gewerkschaft und Pensionistenverband. Bei den Freiheitlichen verlangt der VP-Generalsekretär, dass diese "unabhängige Experten in ihre Vereine lassen".

FP-Generalsekretär Christian Hafenecker sprach von "Dreistigkeit" nach den "schockierenden Enthüllungen" aus der ÖVP. Seine Partei habe schon vor einem Monat alle Spender der vergangenen drei Jahre offengelegt. SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda forderte eine Begrenzung von Einzelspenden bei 10.000 Euro.