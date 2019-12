"Parteischädigendes Verhalten": Wiener FPÖ schließt Strache aus

Die Hauptperson erschien nicht. Ohne Heinz-Christian Strache fand am Freitag die Sitzung des Parteigerichts statt, das über den Ausschluss des Ex-Bundesparteichefs zu entscheiden hatte. Strache hatte sein Kommen per eingeschriebenem Brief abgesagt.

Am Nachmittag trat dann der Wiener FPÖ-Landesparteivorstand zusammen, um das letzte Wort zu sprechen. Es lautete einstimmig: Ausschluss wegen "parteischädigenden Verhaltens".

Mehrere Vorwürfe wurden genannt: schädliche mediale Äußerungen und öffentliche Auftritte sowie Unterstützung der Abspaltung "Allianz für Österreich".

Überdies wird Strache der Missbrauch von Spesen vorgeworfen. So soll er private Ausgaben über Umwege der Partei verrechnet haben. In den Worten von Klubobmann Herbert Kickl: "Er hat durch eine Art – nennen wir es einmal – Beleg-Waschmaschine offensichtlich versucht, irgendwelche Kuckuckseier in der freiheitlichen Buchhaltung unterzubringen."

Gegen Strache laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Er bestreitet alle Vorwürfe, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Gestern Nachmittag kündigte Strache per Facebook postwendend ein politisches Comeback im nächsten Jahr an. Seinen Parteiausschluss werde er nicht beeinspruchen.

"Für uns ist das eine Befreiung"

Strache war bereits von seinem Nachfolger Norbert Hofer suspendiert worden. Im Vorfeld des Parteigerichts waren am Donnerstag drei Wiener Gemeinderäte, die gegenüber Strache loyal sind, aus der FPÖ ausgetreten. Das Trio gründete als "Die Allianz für Österreich" (DAÖ) einen eigenen Klub.

Nach Parteigericht und Vorstand gab Hofer gestern mit dem Wiener Landesparteiobmann Dominik Nepp eine Pressekonferenz. "Für uns ist das eine Befreiung", sagte der Parteichef und widmete sich ausführlich der Zukunft der FPÖ. Sie solle eine "stabile 25-Prozent-Partei" werden, "seriös, rechtskonservativ, mit einem modernen Auftritt". Notwendig sei eine neue Kommunikation nach außen und innen sowie "eine rasche Argumentationsschiene für unsere Funktionäre", so Hofer.

Die neue FPÖ wolle "keine Partei mit Skandalen und Personenkult" sein, betonte Hofer. Diese Voraussetzungen sollen zwei Reformgruppen unter Vorsitz des Welser Bürgermeisters Andreas Rabl sowie des oberösterreichischen Parteichefs Manfred Haimbuchner schaffen. Erste Ergebnisse werden in der nächsten Woche vorgestellt.

Sein Credo als Obmann beschrieb Hofer so: "Man muss jedem Hindernis mit Geduld, Beharrlichkeit und sanfter Stimme entgegentreten. Manchmal muss man aber ein bisschen laut sein." Denn in der Spitzenpolitik überlebe niemand, "der nicht gelegentlich auf den Tisch klopft".

Spott für die Abspaltung

Wiens FPÖ sei jetzt gut aufgestellt, beteuerten Hofer und Nepp. Für die Abspaltung DAÖ gab es nur Spott: "Es wäre politischer Suizid, wenn sich noch jemand dieser Gruppe anschließt", sagte Nepp. Hofer streute dafür Nepp Rosen: "Er ist ein Mann ohne Schnappatmung – jemand, der inhaltlich konsequent und unbeugsam ist. Man wird sich diesen Namen gut merken müssen."

15 Strache-Jahre in der FPÖ

23. April 2005: Strache wird nach der Abspaltung des BZÖ erstmals zum FP-Bundesobmann gewählt. Wiener FP-Obmann wurde er noch während der Haider-Ära am 6. März 2004. In seine erste Wien-Wahl als Spitzenkandidat zog Strache mit umstrittenen Slogans wie „Wien darf nicht Istanbul werden“.

1. Oktober 2006: Bei der Nationalratswahl, erstmals mit Strache als Spitzenkandidat, kommt die FPÖ auf elf Prozent. Die VP/BZÖ-Koalition wird von Rot-Schwarz abgelöst, Strache geht in die Opposition.

15. Oktober 2017: Bei der Nationalratswahl erreicht die FPÖ 26 Prozent, VP-Chef Sebastian Kurz bildet danach mit der FPÖ eine Koalition. Strache wird Vizekanzler.

17. Mai 2019: Das Ibiza-Video taucht auf, am 18. Mai tritt Strache als FP-Bundesobmann zurück. Die türkis-blaue Koalition zerbricht. Am 23. September werden Details zu Ermittlungen über ein Strache-Spesenkonto bekannt, am 1. Oktober wird Strache als Parteichef suspendiert. Ende Oktober deaktiviert die FPÖ Straches Facebook-Account. Am 13. Dezember verkündet Parteichef Norbert Hofer Straches Ausschluss. 23. August 2007: Mehrere Fotografien tauchen auf, die Strache bei „Wehrsportübungen“ mit Rechtsextremen in den Jahren 1985/86 zeigen.

11. Oktober 2015: Bei der Wiener Gemeinderatswahl schafft die FPÖ mit 30,8 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis und bleibt zweitstärkste Partei in Wien.

