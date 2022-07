Parteifinanzen: SP will Gesetzespaket mittragen

In den zähen Verhandlungen um ein neues Parteiengesetz zeichnete sich in der Zielgeraden doch noch eine breite Einigung ab. Den Ausschlag gab ein Abgehen der SPÖ von der Forderung, die Spitze des Rechnungshofs nicht nur künftig, sondern umgehend per Zweidrittelmehrheit im Nationalrat zu wählen. Was dazu führen hätte können, dass die amtierende RH-Präsidentin in der Mitte ihrer Amtszeit abgewählt wird.

Das Verhandlerduo der Koalition, Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer und VP-Mandatar Andreas Ottenschläger, lehnte eine "Lex Kraker" kategorisch ab. Notfalls sollten am Donnerstag im Nationalrat eben nur die wichtigsten Neuregelungen für transparentere Parteifinanzen beschlossen werden. So weit wird es nicht kommen. SP-Klubvize Jörg Leichtfried kündigte die Zustimmung zum Gesamtpaket an, auch wenn es "Schwächen und Lücken" gebe. Die FP lehnt das Gesetz als "zahnlos" kategorisch ab. Die Neos tragen den Antrag für ein Spendenverbot an Parteiakademien mit.

Am Ende frohlockte Maurer: "Es ist vollbracht, vier Parteien bekennen sich ganz klar zur Transparenz." Mit der Novelle soll der Rechnungshof bei Zweifeln an den Angaben umfassende Einschaurechte in die Parteikassen erhalten. Neben dem jährlichen Rechenschaftsbericht müssen die Parteien künftig einen eigenen Wahlwerbebericht abliefern. Bei Säumigkeit kann die Parteienförderung ausgesetzt werden. Von Ministerien, Ländern und Gemeinden in Auftrag gegebene Studien müssen "zeitgerecht" veröffentlicht werden. Und die Rechnungshofspitze wird mit Zweidrittelmehrheit gewählt.

Für den wichtigen Bereich der Definition von parteinahen Organisationen wolle man sich noch länger Zeit lassen, sagte Ottenschläger. Dieser Bereich sei komplex, seien doch schnell kleinere Vereine wie eine freiwillige Feuerwehr miterfasst. Die Koalitionäre wollen hier "eine praxistaugliche Lösung", denn dazu habe auch die Opposition noch keinen rechtssicheren Vorschlag gemacht.