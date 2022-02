Parteifinanzen: Kritik nur im Detail

Grundsätzliches Lob und Kritik im Detail hat der türkis-grüne Entwurf für eine Reform der Parteifinanzen auch am Dienstag hervorgerufen. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sah darin viele Vorschläge ihrer Partei aufgenommen. Was fehle, sei der Straftatbestand der illegalen Parteienfinanzierung. Zu den Mängeln zähle auch, dass aktuelle Wahlkampfkosten nicht auszuweisen sind und Strafhöhen nicht festgelegt wurden. Auch das heiße Eisen der Höhe der Parteienfinanzierung in Österreich habe man nicht angegriffen.

Bei Transparency International (TI) sprach man von einem Schritt in die richtige Richtung. Bei Umsetzung des Entwurfs sei erstmals eine inhaltliche Kontrolle politischer Parteien durch den Rechnungshof möglich. Das Verfahren dazu sei aber noch verbesserungswürdig. So sollte der Rechnungshof rascher, früher und unkomplizierter prüfen können.

Davor gab sich Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) im ORF sicher, dass das geplante Parteiengesetz "mehr Fairness und Transparenz" bringen werde. Zur Kritik, wonach sich Bürger weiterhin nicht schon vor einem Urnengang ein Bild über die Wahlkampfkosten machen können, sagte Kogler: Es bringe nicht viel, diese bereits vor der Wahl zu veröffentlichen, weil da vieles noch nicht eingerechnet sei. Dafür werde es zeitnah (geplant ist nach sechs Monaten) einen Wahlkampfkostenbericht geben.

Weiter in der Warteschleife ist das Informationsfreiheitsgesetz, das in Bund, Ländern und Gemeinden auch Einschaurechte über öffentliche Aufträge bringen soll. Der bereits im Parlament liegende Entwurf werde von Städten, Gemeinden und Ländern, darunter auch dem SP-dominierten Wien, "auf offener Bühne abgelehnt", kritisierte Kogler. Man werde alle zur Diskussion einladen und Druck machen.