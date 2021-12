Parteifinanzen: Entwurf kommt Anfang 2022

Das sagte Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Montag. Anfang kommenden Jahres werde die Koalition mit einem fertigen Entwurf auf die anderen Fraktionen zugehen, kündigte Maurer in Ö1 an. Parteikollege und Vizekanzler Werner Kogler hatte schon zu Weihnachten die Neuregelung als "so gut wie fertig" bezeichnet und für die erste Jahreshälfte "echte Ergebnisse" in Aussicht gestellt. Notwendig ist noch eine Einigung mit SPÖ oder FPÖ, weil es sich um eine Zwei-Drittel-Materie handelt.

Wegen Verzögerungen hatte Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker im Herbst selbst einen Entwurf ausarbeiten lassen, etwa mit Prüfrechten für den Rechnungshof in den Parteien und einer Wahlkampfkostenbilanz spätestens sechs Monate nach der Wahl. Diese Punkte sollen nun auch im Gesetzesentwurf stehen, so Maurer.

Außerdem dürften die Strafen für ein Überschreiten der Wahlkampfkosten-Obergrenze erhöht werden. Und die Bundesparteien sollen künftig eine Vermögensbilanz legen müssen.