Parteien wollen noch mehr Geld in das Gesundheitssystem einschießen

"Was fehlt, sind Zahlen, was die vorgeschlagenen Maßnahmen kosten, und die konkreten Wege, wie man welche Ziele erreichen will." Das Urteil des Kapitels Gesundheit in den Wahlprogrammen durch die frühere VP-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky ist eindeutig. Kdolsky hat ihrer Partei inzwischen den Rücken gekehrt und berät auch andere Parteien, jüngst die SPÖ und Neos. 52,2 Milliarden Euro oder fast elf Prozent des BIP flossen 2023 in das System.