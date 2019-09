Parteien gehen ins Wahlkampf-Finale

Die Grünen laden um 10 Uhr im Wiener Sigmund Freud Park zum "Endspurt zur Klimawahl".

Die ÖVP betitelt ihr Finale in der Bundesparteizentrale mit "Auftakt zur Schlussoffensive" (ab 10:30 Uhr). Die Neos läuten am Platz der Menschenrechte die letzten Stunden des Wahlkampfs ein (16 Uhr). Die FPÖ findet sich wie üblich am Viktor-Adler-Markt ein (17 Uhr), die SPÖ mobilisiert um 17:30 Uhr vor der Parteizentrale. Die Liste Jetzt begeht ihr offizielles Wahlkampfende erst am Samstag.

Elefantenrunde: Am Donnerstagabend haben sich die Spitzenkandidaten der sechs aussichtsreichen Parteien ein letztes Mal in großer Runde getroffen. Mehr darüber lesen Sie hier!

